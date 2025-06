× „Mein Mann ist einfach gestrickt“ – Heidi Klum über EhemannTom Kaulitz

Heidi Klum und Tom Kaulitz sticheln in der neuen Staffel von "Kaulitz & Kaulitz" auffallend oft gegeneinander. Hängt hier der Haussegen etwa schief?

Ab dem 17. Juni geht die Netflix-Dokuserie „Kaulitz & Kaulitz“ in die zweite Runde – und diesmal rückt neben den Zwillingsbrüdern Bill und Tom Kaulitz auch Heidi Klum stärker in den Fokus. In acht neuen Folgen dürfen Fans einen noch privateren Blick auf den Alltag des Glamour-Paares werfen – inklusive Pärchen-Interview mit überraschend ehrlichen, teils witzigen Momenten.

Wenn der Alltag den Glamour streift

Was sich liebt, das neckt sich – selten passte dieses Sprichwort besser als auf Heidi Klum (52) und Tom Kaulitz (35). Statt makelloser Pärchen-Inszenierung zeigen sich die beiden in der Serie nun auch von ihrer ganz alltäglichen Seite. Beim gemeinsamen Interview vor der Kamera fliegen zwar keine Fetzen, aber reichlich kleine Spitzen. Sie diskutieren über Tischmanieren, Pups-Verhalten und DIY-Fähigkeiten – und lassen durchblicken, dass auch hinter Palmen und Pool im L.A.-Anwesen ganz normale Pärchen-Dynamiken wirken.

So hinterfragt Heidi augenzwinkernd Toms handwerkliches Talent: „Hast du überhaupt schon mal eine Glühbirne gewechselt?“ Der Musiker kontert prompt und verweist stolz auf seinen Einsatz am Kronleuchter in der Küche. Auch kulinarisch überrascht Tom: Früher habe Heidi ihm abends „einen Fisch in die Pfanne gehauen“. Die kontert trocken: „Ah ja? Soll ich dir heute Abend mal was anderes in die Pfanne hauen?“

Kleine Schwächen, große Lacher

Auch wenn sie sich häufig necken, ist viel Zuneigung spürbar – besonders dann, wenn es um ihre kleinen Macken geht. So gesteht Tom im Gespräch mit Freunden: „Ich pupse nicht vor meiner Frau, aber sie manchmal vor mir.“ Heidi reagiert prompt – mit einem Lacher: „Ich pupse nicht! Sehe ich so aus, als würde ich pupsen? Ich glaube nicht.“

Die kleinen Seitenhiebe bleiben aber nicht folgenlos: Zum Geburtstag hat Heidi ihrem Mann eine besondere Überraschung beschert – mit fiesem Unterton. Statt einer romantischen Geste ging’s zum Haitauchen auf Hawaii. „Er triezt mich sonst immer“, sagt sie lachend. Und so landeten Tom und Bruder Bill jammernd im Haikäfig unter Wasser – während Heidi sich das Schauspiel amüsiert aus der Ferne ansah.

Liebe, Mode und ein bisschen Kitsch

Trotz der kleinen Seitenhiebe zeigen die beiden auch, dass sie sich gut kennen – und gefallen. Heidi gesteht etwa, dass sie sich gerne so kleidet, wie Tom es mag: „Mein Mann wünscht sich einen Minirock mit Hacken.“ Sie selbst lobt aber auch seinen Look – am liebsten nackt, wie sie charmant verrät: „Aber die Klamotten, die du wählst, mag ich auch.“

In einem ruhigen Moment blicken beide zurück auf ihr Kennenlernen – und werden fast rührselig. „Unsere Herzen haben direkt connectet“, so Heidi. Tom nennt es das „Happy End“ – bevor er selbst bemerkt: „Wir sind ja noch mittendrin.“