GNTM-Finale: Wiener ist Favorit auf den Sieg

Der ehemalige Bankkaufmann kündigte seinen Job, um bald international als Model durchzustarten. Mit dem GNTM-Sieg stünden ihm alle Türen offen.

Jetzt wird’s ernst: Der Wiener Pierre (22) steht am Donnerstag im großen Finale von „Germany’s Next Topmodel“ 2025 – und die Chancen auf den Titel stehen bestens. Von Folge eins an fiel Pierre durch seinen selbstbewussten Walk, sein Styling-Gespür und seine ruhige, fokussierte Art auf. Er gilt als Topfavorit im Rennen um den Titel – und könnte Geschichte schreiben.

Denn Pierre ist einer von mehreren männlichen und genderdiversen Kandidaten in der aktuellen Staffel. Seit 2024 ist GNTM offiziell offen für alle Geschlechter – ein Schritt, der der Show neues Leben eingehaucht hat. Pierre überzeugte nicht nur Jurychefin Heidi Klum, sondern auch ein Millionenpublikum.

Vom Bankjob ins Modelbusiness

Pierre kommt aus Wien, arbeitete vor der Show als Bankkaufmann. Doch der Beruf erfüllte ihn nicht mehr – er kündigte seinen Job, um sich voll auf die Modelkarriere zu konzentrieren. In Interviews sprach er darüber, wie sehr ihn die Show verändert habe. Auf seinem Instagram-Account (über 46.000 Follower) gibt er regelmäßig Einblicke in seinen Alltag zwischen Catwalk, Shootings und Personality-Trainings.

„Meine Leidenschaft ist nun das Modeln. Ich habe meinen alten Job gekündigt. Mein Leben ist jetzt ein komplett anderes“, sagte er vor kurzem in einem Interview. Diese Veränderung spiegelt sich auch in seiner Performance auf dem Laufsteg wider: Mit starkem Auftreten, Wandelbarkeit und Disziplin katapultierte sich der Wiener Kandidat mühelos in die Live-Show.

Finale live am Donnerstag

Das große Finale findet am Donnerstag, 19. Juni 2025, live in Köln statt. Neben Heidi Klum werden wieder prominente Gäste und internationale Designer erwartet. Zu gewinnen gibt es einen lukrativen Modelvertrag, ein Cover der Harper’s Bazaar und die Aussicht auf eine internationale Karriere.

In den sozialen Medien formiert sich unter dem Hashtag #TeamPierre eine wachsende Fangemeinde. Auch aus Österreich kommen kräftige Unterstützungsbekundungen. Eines ist jetzt schon sicher: Pierre hat sich durch Authentizität, Professionalität und Mut zur Veränderung zu einem echten Vorbild entwickelt. Ob er am Donnerstag auch offiziell zum „Germany’s Next Topmodel 2025“ gekrönt wird, entscheidet sich live ab 20:15 Uhr auf ProSieben.

Neben Pierre steht auch eine Österreicherin im Finale: Magdaelna hofft ebenso auf den Model-Titel.