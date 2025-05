GNTM-Star ist zum 1. Mal Mama geworden

Das Model freut sich erstmals über Familienzuwachs. Ihre kleine Tochter ist wohlauf und alle sind glücklich.

Der Storch hat zugeschlagen: Romina Palm ist Mutter! Die ehemalige Kandidatin der Castingshow "Germany’s Next Topmodel" hat am Samstag um exakt 17.22 Uhr ein gesundes Mädchen zur Welt gebracht. Der Name der kleinen Tochter bleibt vorerst noch unter Verschluss – die frischgebackenen Eltern genießen ihr Glück lieber fernab der Öffentlichkeit.

Posting für Millionen Fans

Sowohl Palm als auch ihr Verlobter, der Fitness-Unternehmer Christian Wolf, könnten aktuell kaum glücklicher sein. Auf Instagram teilte der „More Nutrition“-Gründer mit seinen über 1,1 Millionen Followern erste Eindrücke aus dem Krankenhaus – und gab Entwarnung: „Alles ist gut gegangen.“ Ganz komplikationslos sei die Geburt aber nicht verlaufen, wie er ebenfalls andeutete. Genauere Informationen wollen die beiden aber erst dann teilen, wenn Romina dazu bereit ist.





Endlich Sushi

Die ersten Fotos sprechen jedenfalls Bände: Während Palm ihr Baby innig an sich drückt, schenkt Wolf seiner Partnerin einen Kuss auf die Stirn. Eine weitere Szene zeigt den berührenden Moment, in dem das Neugeborene zum ersten Mal auf Mamas Bauch liegt. Auch ein Herzenswunsch wurde Romina umgehend erfüllt: „Ich sag’s mal so: Ich habe jetzt den Auftrag, eine XXL-Portion Sushi zum Dinner für uns zu holen“, scherzte Wolf in seiner Instagram-Story. Während der Schwangerschaft hatte Palm – wie empfohlen – auf rohen Fisch verzichtet. Damit ist jetzt Schluss.

Patchwork

Für Romina ist es das erste Kind, für Christian Wolf bereits das zweite: Erst im März 2024 wurde er Vater eines Sohnes, den seine Ex-Freundin Antonia Elena zur Welt brachte. Das ehemalige Influencer-Paar war zu diesem Zeitpunkt bereits getrennt – Wolf war da schon an der Seite von Romina Palm.

Jetzt beginnt für das Paar ein neues Kapitel – zu dritt.