Bill Kaulitz über Liebes-Aus mit Marc Eggers: „Ich bin immer noch heartbroken“

Der Schwager von Heidi Klum soll in jeder Beziehung betrogen worden sein. Das behauptet er auch über seinen letzten Lover Marc Eggers.

Was als große Liebe begann, endete im Frühjahr 2024 abrupt: Bill Kaulitz (35), Frontmann der Band Tokio Hotel, spricht in der Netflix-Dokuserie „Kaulitz & Kaulitz“ offen über das Liebes-Aus mit Influencer Marc Eggers – und gibt dabei ungewöhnlich verletzliche Einblicke in seine Gefühlswelt.

„Ich habe alles beendet mit Marc, weil er mir das Gleiche angetan hat, was in meinen anderen Beziehungen auch schon war“, erklärt der Musiker im Gespräch mit seinem Zwillingsbruder Tom Kaulitz. Der Grund: Mehrere Frauen hatten sich bei ihm gemeldet und behauptet, ebenfalls romantische Kontakte zu Eggers gehabt zu haben – während dieser offiziell mit Bill zusammen war. „Das war der größte Schock“, sagt Bill. Besonders bitter: Herz-Luftballons, die Bill für Eggers organisiert hatte, soll dieser an andere Frauen weiterverschenkt haben.

„Ich hab den so noch nie gesehen“ – Tom sorgt sich um seinen Bruder

Tom Kaulitz versucht in der Serie, seinen jüngeren Bruder zu trösten – doch macht auch keinen Hehl daraus, dass er die Beziehung von Anfang an kritisch gesehen hat: „Ich konnte schon sehen: Vergiss es, das ist nicht gut für dich.“ Nun gehe es darum, dass Bill sich ablenke.

Und genau das versucht dieser auch – wenn auch auf seine ganz eigene Weise. In einer Szene schwärmt er vom Umbau seines Gartens: Er träumt von einer romantischen Feuerstelle, einem Jacuzzi und einem großen Pool. „Bill dreht ein bisschen durch“, berichtet Tom in einem besorgten Telefonat mit Mama Charlotte. „Der hat schon richtig zu knabbern, ich hab den so noch nie gesehen.“

Ob der Herzschmerz nach der Enttäuschung nun tatsächlich vom sprudelnden Whirlpool weggespült werden kann, bleibt offen. Eines zeigt die Serie aber klar: Hinter der glamourösen Fassade von Bill Kaulitz steckt ein sensibler Mensch, der tief verletzt wurde – und nun versucht, wieder aufzustehen.