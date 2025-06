Oben ohne mit fast 70! Sharon Stone ziert "Vogue"-Cover

In der aktuellen Ausgabe der "Vogue Adria" lässt Sharon Stone die Hüllen fallen!

Hollywoodstar Sharon Stone beweist einmal mehr: Schönheit hat kein Verfallsdatum. Denn auch mit 67 kann man noch verdammt gut aussehen. Für die aktuelle Ausgabe der "Vogue Adria" zeigt sich die Schauspielerin so freizügig wie selten zuvor – und sorgt damit für ordentlich Gesprächsstoff.

Außergewöhnliches Fotoshooting

In der Bildstrecke der Juni-Ausgabe posiert Sharon Stone umgeben von jungen männlichen Models. Auf einem der Motive trägt sie einen schwarzen BH mit passender High-Waist-Unterwäsche, dazu zarte Stoffbahnen, die ihren Körper wie ein Kunstwerk umschlingen. Mit aufrechter Haltung und den Händen in der Hüfte richtet sie den Blick selbstsicher in die Kamera – umrahmt von den Blicken der Männer, die sie bewundernd in Szene setzen.

Noch gewagter wird es auf einem weiteren Motiv: Stone trägt ein locker sitzendes Netzshirt, das ihr verführerisch von der Schulter rutscht – darunter nichts. Eine dunkle Strumpfhose vervollständigt das gewagte Outfit. Getragen auf den Schultern eines Models, bleibt ihr Blick selbstbewusst und direkt.

Die gesamte Bildstrecke ist in Schwarz-Weiß gehalten – was der Inszenierung eine zeitlose Eleganz verleiht.

Starke Worte im Interview

Auch im begleitenden Interview zeigt sich Sharon Stone reflektiert und authentisch. Ihre Botschaft ist klar: "Die Fähigkeit, authentisch man selbst zu bleiben, egal was passiert" – das sei für sie heute das Wichtigste. Diese Haltung spiegelt sich nicht nur in ihren Worten, sondern in jedem Bild des Shootings wider.

Fans feiern mutigen Auftritt

Die Reaktionen im Netz ließen nicht lange auf sich warten: "Unglaublich heiß", "beeindruckend", "ein Vorbild" – die lobhaften Kommentare unter dem Instagram-Post der "Vogue" überschlagen sich. Dass sie auch mit 67 Jahren solche ästhetischen Maßstäbe setze, wird genauso gefeiert wie ihre Haltung zur Selbstbestimmung und Sichtbarkeit im Alter.