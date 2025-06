Heißer geht nicht: Dua Lipa zeigt im Nacktkleid (fast) alles

Nach zwei Mega-Shows im Wembley-Stadion ließ Pop-Queen Dua Lipa bei der Afterparty die Hüllen fallen. Auf Instagram teilte die Sängerin heiße Schnappschüsse im ultraknappen Naked Dress und sorgte bei ihren Fans für Schnappatmung.

Nach ihrem ausverkauften Doppelauftritt in Londons Wembley-Stadion ließ es die 29-Jährige auf der exklusiven Afterparty so richtig krachen. In einem komplett durchsichtigen Kleid stellte Dua Lipa ihre durchtrainierte Figur zur Schau und gewährte heiße Einblicke in ihre knappen Dessous, inklusive Tanga, der ihren knackigen Po betonte!

Heißer geht nicht: Dua Lipa lässt die Hüllen fallen

Dua Lipa wurde zum absoluten Hingucker des Abends in einem Naked Dress, das alle Blicke auf sich zog. In dem durchsichtigen Minikleid blitzte ihre heiße Unterwäsche verführerisch hervor und ließ kaum Raum für Fantasie. Dabei präsentierte sie ihre atemberaubenden Kurven und setzte sie perfekt in Szene.

Abgerundet wurde der gewagte Look mit einer auffälligen Statement-Kette, einer eleganten schwarzen Clutch und einem dezenten Make-up. Ihre langen, dunklen Haare fielen in sanften Wellen über die Schultern.

Und natürlich an ihrer Seite: Verlobter Callum Turner. Der Schauspieler platzte förmlich vor Stolz und konnte beim gemeinsamen Gang auf die Tanzfläche die Finger nicht von seiner Liebsten lassen und griff Dua frech an den Hintern.

Party mit den Stars

© Getty Images

Auf Instagram ließ Dua ihre Fans an der wilden Nacht teilhaben. Auch prominente Freunde wie Charli XCX und Lily Allen waren am Start. Sie teilten Schnappschüsse von Martinis, Tanzeinlagen und einem freudestrahlenden Lächeln. Ihren Post kommentierte Dua Lipa mit den Worten: „Irgendwie habe ich es geschafft, weiter zu tanzen... Adrenalin ist eine wahre Droge.“