Heißes Liebesgerücht um Star-Rapper Apache 207 und Austro-Model Nadine Mirada

Die österreichische Beauty und der deutsche Erfolgs-Rapper wurden immer wieder bei Dates gesichtet. Zuletzt im Fabios in Wien.

Es war eine Szene wie aus einem internationalen Musikvideo – nur dass sie mitten in der Wiener Innenstadt stattfand: Topmodel Nadine Mirada, bekannt als Gesicht großer Brands wie Guess, wurde am Montagabend vor dem luxuriösen Park Hyatt Hotel in einem auffälligen weißen Rolls-Royce gesichtet. Am Steuer saß Deutschrap-Superstar Apache 207, der mit Songs wie „Roller“ regelmäßig die Charts stürmt.

Kurz darauf wurde das Duo beim Dinner im Edel-Italiener "Fabios" gesehen – einem der Hotspots der Wiener High Society. Ein Insider erzählte gegenüber Style Up Your Life!, was er beobachtete: „Sie wirkten sehr vertraut. Nadine lachte viel, er wirkte locker. Es war eine sehr angenehme, entspannte Atmosphäre zwischen den beiden.“ Seitdem brodelt die Gerüchteküche.





Bisher gibt es keine offizielle Stellungnahme – weder von Nadine Mirada noch von Apache 207. Dennoch fragte oe24 bei der Oberösterreicherin nach: "Privat sage ich so wenig wie möglich", erklärt sie. Dementi war das definitiv keines.





Flirt oder Freundschaft?

Ob es sich bei dem Treffen um ein Date oder lediglich um ein freundschaftliches Abendessen zwischen zwei bekannten Persönlichkeiten handelte, bleibt vorerst offen. Klar ist: Selten wurden die beiden in der Öffentlichkeit gemeinsam gesehen – umso größer ist jetzt das öffentliche Interesse. Nadine shootet gerade eine große Kampagne in Italien und Apache postet Bilder von einem "Seminar". Werden die beiden bald gemeinsam die roten Teppiche dieser Welt erobern?