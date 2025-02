Barbara Meier spricht über Eheprobleme: "Es ist einfach schwierig"

Das Model und der Immobilienunternehmer haben zwei Kinder - jetzt hat Meier Angst, dass sie sich als Paar verlieren.

Vor sechs Jahren gaben sich Barbara Meier (38) und Klemens Hallmann (49) in Venedig das Ja-Wort. Damals waren die beiden noch kinderlos und heirateten mit einer gigantischen Traum-Hochzeit und anschließender Party. Heute hat das Paar zwei Kinder: Marie-Theres (4) und Elise (2). Das Glamour-Leben zelebrieren Hallmann und Meier zumindest hinter verschlossenen Türen nicht mehr, und es hat sich viel verändert, wie sie gesteht.

Meier: "Ehe verändert sich, wenn man Kinder hat"

"Ich habe gemerkt, so der Klassiker, dass, wenn man Kinder hat, verändert sich einfach eine Ehe. Egal, wie viel man sich vornimmt zu sagen: 'Wir bleiben, wie wir sind'. Es ist einfach schwierig, und ich glaube, man muss sich immer wirklich ganz bewusst Zeit als Paar nehmen und auch da dranbleiben”, sagte Barbara im Gespräch mit RTL bei der Klima-Charity von Arnold Schwarzenegger in Kitzbühel.





Zweisamkeit

In der Gamsstadt waren die beiden einmal ganz für sich: "Ich habe mich jetzt dieses Wochenende entschieden, dass wir die Kinder mal nicht mitnehmen. Da sind Oma und Opa gekommen, und die haben sich das auch gewünscht." Man müsse in einer Beziehung mit Kindern aufpassen, dass man nicht in Gleichgültigkeit verfällt. "Man muss einfach ganz viel reden und immer im Kontakt bleiben." Sie versuche auch, Erwachsenengespräche mit ihrem Mann zu führen.