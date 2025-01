Barbara Meier im Jetset-Fieber: Von Kitz über Paris nach Wien

Das Model hat eine stressige Woche hinter sich. Privat ging es erst nach Kitzbühel, dann beruflich für eine Nacht nach Paris, Wien und Leipzig.

Das Jetset-Leben stellt man sich immer glamouröser vor, als es dann tatsächlich ist. Oft verbringen Models nur wenige Stunden in einer Stadt, um dann wieder weiterzufliegen. Sie bekommen wenig Schlaf und Haut und Haare werden durch die vielen Stylings stark strapaziert. Eine, die ein Lied davon singen kann, ist Barbara Meier. Die fesche Wahlwienerin verbrachte erst einige Tage mit ihrem Ehemann Klemens Hallmann in Kitzbühel, dann ging es über Nacht nach Paris und weiter nach Wien und Leipzig.

Ein Marathonlauf über die Eventbühnen

In Kitzbühel traf man Barbara Meier auf den roten Teppichen der Klima-Charity von Arnold Schwarzenegger, bei der Kitz Race Night und bei der Weißwurstparty. Nach dem Partymarathon lief sie in Paris mehrere Shows bei den Haute-Couture-Schauen. Anschließend ging es weiter nach Wien, wo sie den "Next Generation Award" für oe24 moderierte und mit den Gewinnern feierte.

Jetzt ist Barbara Meier schon wieder in Deutschland - genauer gesagt in Leipzig. Dort hat sie einen weiteren Moderationsjob. Bemerkenswert, was die Zweifachmama alles unter einen Hut zaubert.