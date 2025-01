Austro-Stars verraten ihre geheimen Lieblings-Cafés

Auf einen Kaffee mit 66 Prominenten war Autor & Society-Insider Clemens Trischler für sein neues Buch. InMADONNA verrät er vorab, wo Desirée Treichl-Stürgkh & Co. das Kultgetränk genießen.

Ihre Lieblingsplätze in Wien verrieten österreichische Stars bereits in seinem letzten Buch – jetzt serviert Künstlermanager Clemens Trischler sein neuestes Werk. Für „Wiener Melange: Stars & ihre Lieblingscafés“ begleiteten der Autor und Co-Autorin Andrea Buday 66 Prominente in die schönsten, kultigsten und coolsten Kaffeehäuser Wiens.

Wo trifft man wen? Von A wie „Alle Achtung“ – die Musikband trifft sich am liebsten im Café Carina in den U-Bahnbögen – bis Z wie Adriana Zartl, die die Törtchen im Crème de la Crème in der Josefstadt liebt, plaudern die Stars hier über Persönliches – und ihre besondere Liebe zu der einzigartigen Wiener Kaffeehauskultur.

Desirée Treichl-Stürgkh

trude & töchter (1010, Karlsplatz 8): Für die Verlegerin und ehemalige Opernball-Organisatorin ist der Karlsplatz „ein einmaliger, weil historisch und für mich persönlich ein emotionaler Ort. Meine Eltern haben 1956 in der Karlskirche geheiratet“, erzählt die Powerlady, die mit einem Wiener Café assoziiert: „Billardspielen, Backgammon-Turniere, weiße G‘spritzte, Frankfurter Würstel mit viel Kren und Senf (um Mitternacht), ab und an grantige Kellner samt Smoking-Mascherl und eine träge Gemütlichkeit.“

Vera Russwurm

Salettl Pavillon (1190, Hartäckerstraße 80): „Viele schöne Erinnerungen verbinden mich mit diesem Haus, denn ich bin in der Nähe aufgewachsen und war bereits als Kind mit meiner Oma hier. Später habe ich dann als Studentin viel Zeit im Salettl verbracht, vor allem am Abend“, erzählt die ORF-Ikone. „Man ist im Grünen und genießt einen herrlichen Blick über Wien. Inzwischen besuche ich das Café auch gerne mit meinem sehr betagten Vater oder mit Freunden. Der Einzige, mit dem ich noch nie hier war, ist mein Mann.“

Verena Altenberger

Café Nest (1190, Sieveringer Straße 116a): Innenstadt-Cafés, in denen oft Sehen und Gesehen-Werden im Vordergrund stehen, besucht die Schauspielerin sehr selten. „Ich schätze das Verstecktere”, sagt die gebürtige Salzburgerin. „Wenn ich Wege zu erledigen habe, etwa auf der Post oder in der Reinigung, lege ich gern einen Zwischenstopp im Nest ein und trinke eine Melange.“ Humorvoller Nebensatz: „Man muss sich in Wien ja eher schämen, wenn man nicht ins Kaffeehaus geht.“

Nadja Bernhard

Café Engländer (1010, Postgasse 2): Zu einem guten Wiener Kaffeehaus gehören für die ORF-Moderatorin eine Vielzahl von Zeitungen, ein Verlängerter oder Espresso ohne Zucker und die leider aussterbende Wiener Spezialität, nämlich grantelnde Kellner. „Hier finden sich alle Gesellschaftsschichten und Generationen harmonisch zusammen. Das macht den Platz nicht nur sehr wienerisch, sondern gleichzeitig auch sehr international. Und das mag ich.“

Claudia Stöckl

Café Mayer (1180, Wallrißstraße 94): Im Wiener Kaffeehaus steht für die Ö3-Lady die Zeit still. „Man kann sich in die Ruhe begeben, Zeitungen lesen und hat Zeit für sich selbst. Das Café bedeutet für mich nicht nur Tradition, sondern ein Eintauchen in eine Welt, die langsamer läuft. Ich wohne hier gleich in der Nähe, ein Grund dafür war auch das Mayer.” Gelegentlich geht die „Frühstück bei mir“-Moderatorin auch ins Café Mayer frühstücken. Ihr „Einser-Menü” sind zwei Eier im Glas, ein Cappuccino und ein kleines Glas frisch gepresster Orangensaft. Und manchmal gönnt sie sich auch ein Schnittlauchbrot.

Gerda Rogers

Café Frauenhuber (1010, Himmelpfortgasse 6): „Vor 25 Jahren übersiedelte ich zwar nach Baden, halte mich aber nach wie vor sehr viel in meiner geliebten Wiener Innenstadt auf“, so die Star-Astrologin. „Das Café Frauenhuber hat mich als einer der ersten Plätze magnetisch angezogen und sofort begeistert. Seit damals ist es auch jener Ort, an dem ich mich monatlich mit meinem Sohn zum Jour Fixe treffe, wo wir uns in dieser gemütlichen

Atmosphäre stundenlang austauschen.“

Lilian Klebow

Das neue Buch von Clemens Trischler & Andrea Buday ist ab 28.1. im Buchhandel erhältlich.

(25,50 Euro, echomedia) © Echomedia

wirr (1070, Burggasse 70): „Das WIRR ist mein zweites Zuhause. Nachdem ich die Geburtsurkunde meiner Tochter in Händen hielt, gingen wir hierher und nie mehr hinaus. Zumindest kommt es mir so vor”, lacht die Schauspielerin. „Draußen auf der Hollywood-Schaukel habe ich mein Buch ,Reise zurück zu mir’ geschrieben und hier im Club Dual feierten wir auch den 50er meines Mannes. Ich könnte hier den ganze Tag lang sitzen – und habe es auch schon ein paar Mal gemacht. Ich bestelle meist einen Kaffee Cortado oder einen Espresso am Nachmittag.“