Fans in Extase, weil Modelmama Heidi Klum Neuerungen verkündet hat.

Germanys Next Topmodel ist bald zurück und zwar mit voller Wucht! Wie Heidi Klum dem stern exklusiv vorab verraten hat, feiert sie in der Show eine kleine Premiere.

Das ist neu

„In der neuen Staffel sind auch Plus-Size-Männer, ein Best-Ager-Mann und zwei Best-Ager-Frauen dabei“, sagt Klum. „Ich hätte gerne noch mehr gehabt, aber ich kann nur die mitnehmen, die sich bewerben.“

Diversity

Klum versuche, sich damit noch stärker für Diversity in der Modelbranche einzusetzen. In der 19. Staffel nahmen erstmals auch Männer an der Model-Castingshow teil. Zu den Plus-Size- und Best-Ager-Kandidaten gehörten bisher allerdings nur Frauen. Eine weitere Neuerung: In diesem Jahr wird die Show an gleich zwei Tagen die Woche, dienstags und donnerstags, ausgestrahlt, weil es die 20. Staffel der Show ist.

GNTM ist ab dem 13. Februar zu sehen.