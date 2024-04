GNTM: Netz lästert fies über Austro-Kandidat Maximilian "furchtbar" & "bekifft"

Im Netz sind die Meinungen - wie immer - sehr gespalten.

Maximilian ist unsere Austro-Hoffnung auf den Sieg bei der diesjährigen Staffel von Klums Modelgelage "Germanys Next Topmodel". Der 21 Jahre alte Wiener hat einen ganz besonderen Look. Er kann am Catwalk sowie bei Fotoshootings regelmäßig Heidi und ihre Gastjurorinnen von sich überzeugen.

Max ist Austro-Hoffnung auf Sieg

Das klassische, kantige, muskulöse Bild eines Männermodels entspricht Maximilian nicht - doch genau das ist es , was Heidi Klum so interessiert. Leute mit Personality und dem gewissen Etwas. Und das hat er ganz gewiss, auch auf Insta zeigt er gerne, wie wandelbar er ist ( Sehen Sie hier mehr davon ).

Lästereien im Netz

Im Netz hat Maximilian, der auch mit einer angenehmen, bescheidenen Art punkten kann, bereits viele Fans. Sie feiern seinen extravagenten Look. Doch es gibt auch fiese Äußerungen über den 21-Jährigen, der als Barista arbeitet.

"Er guckt immer so als ob er Gekifft hätte."

"Er braucht eine neue Frisur....bitte"

"Leider gar keine richtigen maskuline Male-Models dabei. Sind mir alle viel zu feminin."

"Die Vokuhila Frisur ist grenzwertig. Sein Gesicht ist sehr ausdrucksstark"

"Furchtbar, braucht dringend Umstyling."

"Der " Mann " der Zukunft ?? - lächerlich"

"Die Frisur betont seine abstehenden Ohren. Anderer schnitt - dann sähe das gleich anders aus."

Das sagt ein Fan

Doch eine seiner Unterstützerinnen fasst zusammen, was sich viele denken: "Ich lese Wörter wie... Grauenvoll... Furchtbar... Warum???? Weil er nicht der uns all bekannten Norm entspricht??!! Ich finde diesen jungen Mann richtig klasse. Sehr sympathisch und wenn man sich die professionellen Fotos von ihm anschaut sieht man ein richtig schönes männliches Modell... Sehr wandelbar..."