Es ist schon wieder soweit! Die beliebteste und fieseste Folge jeder GNTM-Staffel steht am Plan. Am Donnerstag, 21.3., müssen sich die Jungmodels umstylen - oder wie manch ein Fan es nennt, von Heidi verunstalten - lassen.

Heidi Klum hat sich bereits eine Menge neuer Looks für 13 Models überlegt. Besonders gefährdet diese Staffel sind die Twins: Julian (24, Frankfurt): „Wenn die Frisur von meinem Bruder anders aussieht als meine, dann wäre das schon sehr komisch und gewöhnungsbedürftig.“

Verwechslungsgefahr

Sind ab Donnerstag erstmalig sichtbare Unterschiede zwischen beiden Zwillingen zu erkennen? Ganz bestimmt, denn eine solche Gelegenheit, die Unterwürfigkeit ihrer Kandidaten zu testen, lässt sich Heidi nicht entgehen. Julians Bruder Luka (24, Frankfurt): „Es ist schon wichtig, die gleiche Frisur zu haben.” Heidi Klum sieht dies jedoch anders: „Es ist gut, wenn ihr ein wenig eigenständiger seid und nicht immer nur als Doppelpack auftretet. Es gibt aktuell zu 100 Prozent Verwechslungsgefahr und die wird es nach dem Umstyling vielleicht nicht mehr geben.“

Heidi will schnippeln

Na Servas, eine weitere Ankündigung sorgt für Kopfschütteln: Für Julian und Luka will Heidi selbst zur Schere greifen: „Was haltet ihr denn davon, wenn ich euch heute die Haare schneide?“ Ja, bleibt den KandidatInnen denn gar nichts erspart?

Lustig und verstörend

Wendy Iles, die bereits mit zahlreichen Stars wie Jennifer Lopez oder Marion Cotillard zusammengearbeitet hat, freut sich sehr: „It is always fun to do that. It is also a little bit disturbing. You have girls crying – that is the emotional issue even I take that in.”

Hoffentlich nicht ...

„Ich bekomme ein Umstyling, dass neun Stunden dauert. Ich werde eine krasse Veränderung haben.“ Ob Jana (25, Leimersheim) sich über ihr Umstyling freut? Lea (24, Düsseldorf) hofft: „Hoffentlich wird es nicht zu kurz. Wenn es später eine Jungs-Frisur wird, dann fände ich das nicht so cool.“

Für sie ist alles okay

Mare hingegen ist offen für alles: „Ich mag alle Farben. Ich hatte schon pastell-rosa, knallpinke, knallorange und weiße Haare, aber auch eine komplette Glatze. Ich freue mich auf alles. Egal ob neue Farbe oder neuer Schnitt.“

Mare hatte schon viele Haarfarben

