Modelshow könnte in dieser Staffel zu Sex-Show werden.

Es ist das erste Mal, dass bei der Modelshow "Germanys Next Topmodel" nun auch Männer mit dabei sein. Davor ließ Heidi Klum nur Mädels gegeneinander antreten.

Flirty

Und, was bedeutet das mehr an Testosteron? Ja, genau, die Show wird versexter ! Denn bereits in Folge zwei der mittlerweile 19. Staffel wird angebandelt, wenn nicht gar ordentlich reingebraten. Nachwuchsmodel Armin, der 27-jährige Feschak aus dem Allgäu, hat sich zu Beginn der Folge gar schon einen kleinen Flirt mit Heidi eingebildet. Später dann nimmt er aber eine Teilnehmerin ins Visier.

Bin Single, aber...

Jana, die 24 Jahre alte BWL-Studentin. Beim Styling für das erste Shooting verwickelt Armin sie ganz locker in ein Gespräch. Sie sagt danach im Interview: "Ich find der Armin ist ein super lustiger und natürlich auch hübscher Typ. Manche flirty Kommentare, die nehme ich mit Humor." Doch Jana scheint ihm schon zugetan zu sein, sie ist zwar happy als Single, aber: "Ich sag jetzt auch nicht nein".

Seiner Sache sicher

Armin hingegen ist sich seiner Sache sehr sicher, plaudert aus: "Der Connection zwischen Jana und mir würde ich schon eine acht von zehn Punkten geben" und grinst dabei verschmitzt.

Model-Sex?

Ob daraus mehr wird? Gar der erste Model-Sex stattfinden wird? Den Quoten wurde es sicher guttun, denn eine Mischung aus Model- und Flirtshow wollen sicher viele sehen...

Die 19. Staffel "Germany's Next Topmodel" läuft immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn