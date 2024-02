Vor dem Beginn der neuen Staffel gibt es ordentlich Wirbel um Heidi KLum.

Die Klum'sche Castingshow "Germanys Next Topmodel" geht am 15.2. in die neue Staffel. Es ist sage und schreibe schon die 19. Runde in der Heidi nach den Schönsten der Schönen Ausschau hält.

Österreicher dabei

Doch dieses Mal gibt es so einige Neuigkeiten in der Show. Zum ersten Mal dürfen nun auch Männer mitmachen! Ein Wunsch, den Fans des Modelspektakels schon lange hegen. Mit dabei ist sogar ein äußerst wandlungsfähiger Österreicher, Max . Lesen Sie alles über ihn hier.

Wirbel um Kultsatz

Doch bevor es wieder losgeht, gibt es schon den ersten Wirbel. Denn Heidi Klum darf just ihren Kultsatz : "Nur Eine kann Germany's Next Topmodel werden..." nicht mehr sagen.

Zwei Cover

WAAAS, fragen sich Fans der Show, wie gibt es denn sowas? Diese Aussage der Modelmama ist doch längst Kult! Geschuldet ist das den Neuerungen der Show. Denn die Burschen dürfen nicht nur mitmachen, sondern werden auch gewinnen. Es werden nämlich gleich zwei Models zu Siegerin und Sieger gewählt.

Darum geht sich der Satz so nicht mehr aus. Auf Instagram gibt es darum nun Ärger. Viele trauern dem altbekannten Sager nach, andere hätten ein gemeinsames Cover auf der Harper's Bazaar" von Gewinner und Gewinnerin gut gefunden.

Darum heißt es im Netz: