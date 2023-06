Der kleine Rome Aston soll seinen Eltern Laura und Michael Wendler Kohle bringen...

Das Baby von Laura Müller (22) und ihrem Ehemann Michael Wendler (51) ist auf der Welt: "Unser Sohn Rome Aston ist gesund zur Welt gekommen und macht uns zu den glücklichsten Eltern auf der ganzen Welt", schrieb Müller am Montag auf Instagram. Dazu postete sie ein Foto, auf dem sie noch mit Baby-Bauch zu sehen ist.

Kritik

Schon hagelt es Kritik im Netz - der Name sei seltsam, höre sich nach Klospüler an. Warum die beiden - mit diesem riesigen Altersunterschied - überhaupt Nachwuchs bekommen haben, fragen sich manche. Die Kommentarfunktion unter dem Posting von Laura wurde deaktiviert, lediglich Adeline, des Wendlers erstes Kind, durfte etwas dazu schreiben.

Wendler ist ein No-Go

Nach viel Schwurbelei in der Corona-Zeit und massiven Verschwörungstheorien, wurde der Wendler 2020 aus der DSDS-Jury geworfen. Eine Doku rund um Lauras Schwangerschaft wurde gecancelt. Die Marke Wendler ist in die Miesen gerutscht. Nur über Laura versuchen die beiden immer wieder, doch noch an Kohle zu kommen. Auf OnlyFans lassen sie sich heiße Pärchenfotos abkaufen und neuerdings auch... getragene Slips.

Marketing-Strategie

Was liegt also näher, als nun zu versuchen, Baby Rome lukrativ in Szene zu setzen? Das wären mögliche Szenarien, um mit dem Kind zu verdienen.

Erstes Foto : Laura und Michael könnten ein erstes Foto des Babys teuer verkaufen. Zum Beispiel an die Bild-Zeitung. Auch denkbar, ein reuiges Familieninterview und Shooting.

: Laura und Michael könnten ein erstes Foto des Babys teuer verkaufen. Zum Beispiel an die Bild-Zeitung. Auch denkbar, ein reuiges Familieninterview und Shooting. Video : Vielleicht nehmen sie aber auch ein eigenes Video auf, das sie als Familie zeigt, mit dem kleinen Mann. Das würde Follower und Klicks bringen.

: Vielleicht nehmen sie aber auch ein eigenes Video auf, das sie als Familie zeigt, mit dem kleinen Mann. Das würde Follower und Klicks bringen. OnlyFans? Sie könnten exklusive Bilder auch auf der Plattform verhökern...

Perfide Marketingstrategie

Zu etwaigen Spekulationen haben sich die Wendlers nun via Story gemeldet, sie wollen die Privatsphäre ihres Sohnes schützen und ihn daher nicht präsentieren. Doch das soll - wie Insider behaupten - nur ein PR-Schmäh des Paares sein...