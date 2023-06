Adeline Norberg wendet sich gegen Hater mit rührendem Posting.

Der deutsche Sänger Michael Wendler (51) hat in der Vergangenheit eher mit Skandalen als mit Musik von sich reden gemacht - u.a. mit Äußerungen zur Corona-Politik. Nun haben er und seine Frau Laura Müller (22) die Geburt ihres Sohnes bekanntgegeben. "Unser Sohn Rome Aston ist gesund zur Welt gekommen und macht uns zu den glücklichsten Eltern auf der ganzen Welt", schrieb Müller am Montag, 26.6., auf Instagram. Dazu postete sie ein Foto, auf dem sie noch mit Baby-Bauch zu sehen ist.

Emotionale Worte an Baby-Bruder

Die Kommentarfunktionen unter diesem Posting wurden eingeschränkt - Laura und Michael wurden in der Vergangenheit immer wieder Hasskommentaren ausgesetzt. Doch ein Statement findet sich. Adeline Norberg, die 21 Jahre alte Tochter von Michael Wendler richtet emotionale Worte an ihren Baby-Bruder: "Willkommen geliebter Babybruder! Von heute bis zum Ende unserer Tage, werde ich immer hier sein um dir zu helfen, dich zu leiten und zu beschützen, so gut ich es kann. Ich will Böses so weit wie ich kann von dir fernhalten, damit du nur das Gute in dieser Wlet siehst. Ich hoffe, dass du zu mir kommst für Ratschläge und Frage, die schwer für andere zu beantworten sind. Denk dran, ich werde immer für dich da sein. Auch wenn wir weit weg sind von einander. Ich liebe dich von ganzem Herzen, deine große Schwester."

Schwurbel-Skandal um den Wendler

Wendler hatte 2020 einen Skandal ausgelöst, als er der Bundesregierung mit einem Video zur Corona-Politik "grobe und schwere Verstöße gegen die Verfassung" vorwarf. Der Sender RTL, für den er damals als Juror in der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" tätig war, distanzierte sich. Nach einer weiteren Äußerung von Wendler über Deutschland als "KZ" wurde er dann komplett aus dem Castingformat herausgeschnitten.

Auf der Plattform Telegram teilte Wendler immer wieder Beiträge mit Falschbehauptungen und extremen Inhalten wie Verschwörungstheorien. Der Sender RTLzwei hatte noch im März dieses Jahres nach heftiger Kritik eine geplante Doku-Soap über das Paar abgesagt.