Schlagerstar Michale Wendler hat seine Karriere torpediert - so geht es mit Ehefrau Laura weiter.

Mitgehangen, mitgefangen? Der Wirbel um Michael Wendler hört nicht auf und wird auch seiner Angetrauten, Laura Müller, schaden.

DSDS-Aus für den Wendler

Seit einigen Wochen äußert sich der Sänger immer wieder sehr seltsam über das Corona-Virus und deutet größere Zusammenhänge, etwa in Richtung Überwachungsstaat, an. Das kostete ihn den Jurysitz bei der erfolgreichen Castingshow DSDS und jüngst auch die Zusammenarbeit mit seinem Manager, Markus Krampe. Dieser deutete in einer Insta-Story an, brisante Dinge über den Wendler erfahren zu haben, die eine weitere Zusammenarbeit unmöglich machen würden.

Michael Wendler an Ex-Manager

Wendlers Antwort kam prompt: "Schade, dass du eingeknickt bist!" Die Karriere des Sänger soll, so sind sich viele einig, zu Ende sein. Zu massiv der Schaden, den er sich mit seinen Aussagen zugefügt hat.

Michael Wendler-Karriere-Aus: Was wird mit Laura Müller?

Doch es geht bei der ganzen Sache nicht nur um den Wendler. Auch seine Ehefrau Laura Müller leidet unter dem Image-Schaden . Um genau zu sein, ist sie sogar stärker betroffen. Ihre Karriere hob in den Monaten vor dem Skandal so richtig ab, ein Projekt nach dem anderen spülte Geld in die Kassa. Allein ihre Instagram Followerschaft mehr als die des Wendlers. Krampe hätte angeboten, das Management von Laura weiterzuführen. Doch es gibt eine Bedingung: Sie müsste sich von den Ansichten und Aussagen des wendlers klar distanzieren...