Michael Wendler und seine Laura: Für so viel Geld ist das Traumhaus des Paares zu haben!

Sehr überraschend für alle hat der Wendler sein Traumhaus, wie er die Villa im sonnigen Cape Coral (Florida) oft bezeichnete, zum Verkauf listen lassen.

Das ist die Wendler-Luxus-Villa

Das Grundstück umfasst rund 1370 Quadratmeter und liegt direkt an einem Kanal. Das Haus kann also zu Land und zu Wasser angesteuert werden. Drei schön ausgestattete Schlafzimmer findet man in der Luxusimmobilie die eine Wohnfläche von 208 Quadratmetern hat, sowie zwei Bäder. Dass das Anwesen einen schönen Pool hat, wissen Fans des Schlagerstars aus vielen Insta-Postings von Laura und Michael.

Wendler verscherbelt Luxus-Villa: So viel kostet sie

Doch für wieviel kann der Wendler sein Schmuckstück verkaufen? Gelistet ist die Immobilie derzeit mit einem Preis von 899.000 Dollar, was etwa 762.000 Euro entspricht. Er selbst soll vor zwei Jahren um die 560.000 Dollar (474.000 Euro) hingeblättert haben. Laut der bild-Zeitung sei es durchaus realistisch, das Haus um so viel Geld zu verkaufen. Denn derzeit würden viele Verkaufsobjekte gesucht.

Der überdachte Pool

Wohin zieht es Micha und Laura?

Wohin der Wendler mit seiner Laura ziehen will, ist ungewiss. Genauso wie seine Gründe für den Verkauf. Wobei, es ist bekannt, dass der Schlagerstar Ged braucht. Immerhin wird er von deutschen Gerichten wegen seiner Schulden gesucht.