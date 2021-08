Alice Schwarzer: 'Playboy'- Angebot höher als das von Laura Müller

Diese Summe wurde der Feministin Alice Schwarzer vom Männermagazin angeboten!

Alice Schwarzer im "Playboy"? Das ist eine mehr als absurde Vorstellung. Doch eine Anfrage des Männermagazins an die deutsche Feministin gab es tatsächlich. Allerdings ist sie schon einige Jahre her.

In den 1960er Jahren kam Angebot

Wie die 78-Jährige nun der "Bild" verriet, kam der "Playboy" in den 60er Jahren auf sie zu: "Der 'Playboy' hat mir viel Geld dafür geboten, damals 10.000 D-Mark. Solche Angebote hatte ich immer wieder von der Werbung."

Wir haben die Summe (mit der Annahme, das Angebot wurde 1965 gestellt) mit einem Onlinetool in die heutige Kaufkraft umgerechnet (Mark in Euro gerechnet plus Inflation mit kalkuliert) und heraus kam die Summe von 21.770,07 Euro. Ein stolzer Betrag, der sogar noch höher ist als jener, den Laura Müller für ihr Shooting kassiert hat. Sie bekam im März 2020 nämlich zwei Zahlungen mit insgesamt 18.676 Euro überwiesen. Doch Schwarzer hat, nicht weiter verwunderlich, das Angebot ausgeschlagen: "Ich bin nie in Versuchung gewesen, das zu machen. Ich bin nicht käuflich."