Um so viel Geld geht es: Michael Wendler soll Lauras Gagen für den Playboy einkassiert haben - der Steuer wegen.

Über eine Million Euro Schulden soll Schlagerstar Michael Wendler beim Finanzamt haben.

Haftbefehl gegen den Wendler

Seit Monaten gibt es deswegen Wirbel: Jüngst wurde sogar ein Haftbefehl gegen den 49-Jährigen ausgestellt! Weil er am 20.7. nicht vor Gericht erschien, droht ihm nun mächtig Ärger in Deutschland. Kommt es hart auf hart, dann könnte der Wendler sogar aus den USA abgeschoben werden und eine Vorstrafe bekommen.

An der Finanz vorbei?

Doch er scheint nicht allein in den Finanzproblemen zu stecken. Auch Ex-Frau Claudia soll mit drin stecken: Laut "Bild" sollen die beiden einige hunderttausend Dollar beim Insolvenzverwalter vorbeigeschleust haben! Das geht nun aus sehr brisanten Mails hervor, die der Bild vorliegen. Konkret soll es sich um einen Betrag von 490.000 Dollar handeln, die Scheidungsabfindung von Michael an Claudia . In dem Schriftverkehr steht, verfasst von Claudia Norberg: "Es muss ausgeschlossen werden, dass mir die Zahlungen aus der Abfindung gepfändet werden." Sie schreibt weiter, dass ihre Tochter Adeline eine Firma, "Impression Inc." besitze und darum "Unsere Überlegung ist, die gesamte Abfindung auf die Firma umzuschreiben."

Adeline führt Firmen

Doch Tochter Adeline hat nicht nur eine Firma, der sie als Geschäftsführerin angehört. Wie die Bild nun berichtet gibt es auch die "Cape Music Inc.". Und genau auf die Konten dieser Firma sollen die Gagen von Laura geflossen ein.

Wendler: Hat er Lauras Gagen einkassiert?

Konkret handelt es sich um folgenden Gelder:

Shooting für den Playboy : Zwei Zahlungen vom März 2020 landete am Konto der Firma: 9.299 und 9.377 Euro

: Zwei Zahlungen vom März 2020 landete am Konto der Firma: 9.299 und 9.377 Euro Let's Dance-Gage : Am 24. Dezember 2019 sollen 19.847 Euro geflossen sein

: Am 24. Dezember 2019 sollen 19.847 Euro geflossen sein Goodbye Deutschland: Ebenfalls im März 2020 gab es für die Reality-Auftritte 197.381 Euro.

Ein Teil des Geldes soll der Wendler mittlerweile in Gold umgewandelt haben. Ein Finanzexperte erklärte der Bild, dass diese Art des Geldflusses für verschuldete Personen sehr günstig ist. Denn so kann Geld an den Gläubigern vorbeigeschleust werden.