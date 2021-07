So skurril entwickelt sich die Geschichte um die nicht geleistete Gläubigerzahlung von Claudia Norberg.

Wer hätte das vermutet? Eine Sex-Video-Erpressung soll der Grund sein, weshalb Gläubiger leer ausgingen, so Claudia Norberg .

Halbe Million Euro

Die Ex von Schlagerstar Michael Wendler geriet jüngst in die Schlagzeilen, als die Bild geheime E-Mails veröffentlichte, aus denen hervorgeht, dass Geld an Gläubigern vorbeigeschleust wurde. Konkret soll es sich um einen Betrag von 490.000 Dollar handeln, die Scheidungsabfindung von Michael an Claudia. In dem Schriftverkehr steht, verfasst von Claudia Norberg: "Es muss ausgeschlossen werden, dass mir die Zahlungen aus der Abfindung gepfändet werden."

Norberg: "Abfindung umschreiben"

Sie schreibt weiter, dass ihre Tochter Adeline eine Firma, "Impression Inc." besitze und darum "Unsere Überlegung ist, die gesamte Abfindung auf die Firma umzuschreiben." Bislang war in Interviews nie die Rede von einer Scheidungsabfindung, offiziell soll Claudia Norberg von rund 1.200 Euro leben, hat sie der Presse erklärt und dazu, dass der Wendler ihr "weder finanziell noch moralisch" zur Seite stehe. In einer weiteren Mail steht zu lesen: "Da du und ich (...) "insolvent" sind, werde ich der Presse weiterhin sagen, dass ich mir eine Selbstständigkeit aufbauen möchte. (...) Weitere Zahlungen von dir erwähne ich nicht." Sollte das alles stimmen, wird es wohl zu Konsequenzen führen...

Wendler-Ex Claudia: Die irre Sex-Video-Erpressung

In einer Stellungnahme gegenüber der "Bild" erklärt Claudia Norberg, wofür sie Teile des Geldes, rund ein Drittel und somit 163.000 Dollar, verwendet habe: "Ich wurde seit der Scheidung mit Sex-Videos aus meiner gemeinsamen Ehe mit Michael erpresst und habe das gesamte Geld an meinen Erpresser bezahlt."

Wendler: Schwachsinn, was meine Ex sagt

Der Wendler wiederum kann sich das so nicht vorstellen und meint: "Das ist der größte Schwachsinn, den ich je gehört habe. Aber von meiner Ex habe ich auch nichts anderes erwartet. Es ist mir egal, was sie mit dem von mir herausgepressten Geld anstellt." Claudia Norberg soll laut Bild einen derzeitigen Schuldenstand von 3.088.750 haben...