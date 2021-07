Schlagerstar Michael Wendler wird per Haftbefehl gesucht: zerstört er gerade seine Zukunft?

Ein verpasster Gerichtstermin hatte für Schlagerbarde Michael Wendler weitreichende Konsequenzen.

Wendler: Bald im Knast und verlassen von Laura?

Weil er am 20.7. nicht am Gericht in Dinslaken erschien, entschied sich die Richterin, einen Haftbefehl gegen Michael Wendler auszustellen! Er hätte zwingend anwesend sein müssen, kam aber einfach nicht. Die Anklagepunkte: Beihilfe zum Vereiteln einer Zwangsvollstreckung sowie Bankrott in zwei Fällen.

Nun drohen dem Schlagerstar einige Konsequenzen, darunter

Abschiebung aus den USA : Das der Wendler auch von den US-Behörden die gerichtlichen Unterlagen zugestellt bekam, ist es möglich, dass er abgeschoben werden könnte. So ein Verfahren ist aber recht langwierig, dauert meist mehrere Monate. Doch den "American Way Of Life" könnte sich "Micha" dann erst einmal abschminken. Denn in Deutschland droht ihm der...

Knast : Betritt der Wendler wieder deutschen Boden, könnte er festgenommen und vor Gericht gebracht werden. Eine Vorstrafe wiederum könnte den Erhalt einer amerikanischen Staatsbürgerschaft dauerhaft verhindern...

Verlust seiner Laura: Bereits als der Wendler sich Corona-Verschwörungen hingab und in weiterer Folge viele Jobs verlor, wurden Stimmen laut, dass sich seine Frau Laura Müller von ihm trennen solle. Sie habe, so sind sich viele einig, eine strahlende Karriere vor sich - allerdings nicht an der Seite des Schlagerstars, der immer weiter im Sumpf aus Theorien und Anklagen versinkt...

Hundepostings von Laura und Micha