Michael Wendler lebt das Image vom Bad Boy. Zu gerne trägt er Lederjacke, stylt sich seine Haare und den Bart und fährt auf seinem Motorrad durch die Gegend. Dass seine sanften Schlagerhits für dieses Image eine glatte Verfehlung sind: Egal!

Enthüllt: Schopffarbe vom Wendler

Doch nun gibt es aktuelle Enthüllungen, wonach der Wendler wohl ein bisschen mehr trickst bei seinem Aussehen, als bislang gedacht. Er soll eine gänzlich andere Haarfarbe haben! Das behauptet jetzt Amira Pocher, Ehefrau seines "Kontrahenten" Oliver Pocher. Die 27-Jährige kennt sich als gelernte Haar- und Make up-Stylistin mit derlei Angelegenheiten aus. Im Podcast der Pichers hat sie nun gemeint, Michael Wendler sei in Wahrheit rothaarig! "Weißt du was? Ich glaube, er ist ursprünglich rothaarig, ne?" Meinte Amira im Gespräch mit Oli. Dieser entgegnet, seine Frau habe die Info vom Wendler-Vater Michael Weßels, der auch in der Show der Pochers zu Gast war.

© Getty Images

So liebt er sich: Mit schwarzem Haar

Entdeckt: Rotstich beim Wendler

Amira meint, man könne sehen, dass Michael Wendler immer alles gut färbt: Haare, Bart und Augenbrauen. Und tatsächlich. Ein Bild aus früheren Jahren, als Michael noch mit seiner Ex-Frau Claudia Norberg zusammen war und weniger stark colorierte, zeigt, es schimmert leicht ein roter Stich durch, bei Haaren und Bart...

© Getty Images