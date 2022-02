Schlagerstar Michael Wendler hat ein neues Tattoo! Er hat sich das Gesicht seiner Frau stechen lassen.

Romantische Geste oder Grund zum Fremdschämen? Bei einigen Aktionen von Schlagerstar Michael Wendler ist man sich nicht sicher... So auch bei seinem neuen Tattoo. Der Schlagerbarde kündigte seinen Fans via Insta-Story eine große Überraschung an.

Wendler: So seltsam sieht sein Laura-Tattoo aus

Welche das ist, zeigte er einige Stunden später. Er ließ sich das Gesicht seiner Ehefrau Laura Müller auf den Unterarm tätowieren. Als Vorlage für das Unterfangen wählte er eine Aufnahme ihres Gesichtes in schwarzweiß. Ein bisschen seltsam: das Gesicht der feschen Laura wirkt ziemlich dunkel durch die Schattierungen und auf der rechten Seite ihrer Stirn ragt ein altes Kunstwerk hervor.

Laura Müller gefällt das Tattoo

Jedenfalls: Geste gelungen, Laura gefällt Michas neuer Körperschmuck. "So gut geworden! Das Tattoo sieht meeeeega aus!" schreibt das Model auf Instagram in der Story.