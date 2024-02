Heidi Klum: "Ich wurde vier Jahre lang betrogen"

Sie zählt zu den schönsten Frauen der Welt. In einem Podcast erzählt "Model-Mama" Heidi Klum allerdings über die dunklen Seiten einer Liebe.

Heidi Klum (50) ist seit fünf Jahren happy mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz (34). Auf Social Media zeigen sie ihr Jetset-Leben, alles scheint perfekt.

Das war nicht immer so gesteht Klum jetzt in dem US-Podcast "Call her Daddy". Sie erzählt Gastgeber Alex Cooper: "Ich hatte Beziehungen in meiner Vergangenheit, wo ich unglaublich geliebt habe und alles in die Liebe investiert habe. Und manchmal realisierst du dann einfach, dass du nicht dasselbe zurückbekommst."

Heidi Klum mit Ehemann Tom Kaulitz - beide strahlen bei den Golden Globes. © Getty ×

Dann kam der Ausbruch, Tränen flossen im Studio: "Ich hatte eine Beziehung, in der ich vier Jahre betrogen wurde. Vom Anfang bis zum Ende. Die ganze Zeit."

Klum erzählt, dass sie den Liebes-Betrug geahnt hatte. Sie spionierte, las die Emails ihres Lovers. Dort fand sie den Beweis, dass sie betrogen wurde.

Vito Schnabel sieht gequält zur Seite, Klum strahlt - hat er sie betrogen? © Getty ×

Eines bleibt allerdings geheim: Wer war dieser Partner? Insider vermuten, es war der reiche Kunsthändler Vito Schnabel (37). Mit ihm war sie tatsächlich ziemlich genau vier Jahre lang - zumindest nach außen hin - ein Paar.