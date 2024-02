GNTM: Dieser Wiener ist einer von Heidis Boys & darum hat er das Zeug zum Sieger

Bei "Germanys Next Topmodel" sind dieses Mal auch Jungs dabei.

Am 15. Februar ist es soweit und Heidi Klum startet wieder ihre TV-Fleischbeschau: Lange war es ein großer Wunsch der Fan-Crown, nun wird er wahr. In der neuen Staffel von Heidi Klums Casting-Dauerbrenner "Germanys Next Topmodel" sind endlich auch Männer dabei.

Das ist Max aus Wien

Einer interessiert uns derzeit ganz besonders. Es ist Max aus Wien! Das hat die Bild nun herausgefunden. Viel ist über den Wiener nicht bekannt, außer, dass er als Model arbeitet und auf Fashion steht.

Facettenreich

Sein Instaprofil zeigt, wieso er wohl weit kommen könnte in der Modelshow: Max ist nämlich ein äußerst wandlungsfähiger Typ. Mal androgyn, mal maskulin, mal feminin - er hat alle Genderschattierungen drauf! Und wie wir wissen: Wandlungsfähigkeit und Professionalität sind Heidi Klum besonders wichtig.

Max im snobby Look

Max sportlich

Elegant