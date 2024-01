Heidi Klum: "Ich habe normalerweise stundenlang Sex"

Das Model verrät, dass ein Mann bei ihr stundenlang durchhalten muss. Außerdem soll ihre Tochter Leni in jungen Jahren schon zu viel gesehen haben

Wenn es um Sex geht, plaudert Heidi Klum gerne stundenlang aus dem Nähkästchen. Stundenlang muss auch ihr Ehemann Tom Kaulitz aushalten, denn im Podcast „Call Her Daddy“ packte die Model-Mama über ihre Gewohnheiten im Bett aus. Die 50-Jährige redet dabei nicht nur über ihren Lieblingsvibrator und ihren eigenen Sex-Schrank. Sie verrät auch, dass sie sich am liebsten ausgiebig Zeit für den Liebes-Akt nimmt. „Wenn man für viele Stunden Sex hat, will man natürlich auch, dass viele verschiedene Dinge passieren“

Heidi: "Mein Mann kann"

Die Podcasterin Alex fragt erstaunt nach: "Also hast du normalerweise stundenlang Sex? Heidi antwortet: "Ja. Ich denke, für Frauen ist das einfacher, als für Männer. Die brauchen mehr Ausdauer. Der Schlüssel ist, dass sie nicht direkt kommen, sondern es aushalten, dann können sie länger. Viele Männer können das nicht.“ Aber Tom Kaulitz kann? "Mein Mann kann", lässt Heidi mit einem verschmitzten Lächeln wissen.

Tochter Leni im Sex-Schrank

Auch Heidi Klums Tochter Leni habe schon früh mitbekommen, dass die Mama auf Liebesspiele steht. "Sie hat meinen Sex-Schrank gefunden", sagt Heidi. Leni wurde per FaceTime zugeschaltet und verriet: "Ich habe meine Freunde in das Zimmer meiner Mutter geschmuggelt und die Schublade geöffnet, und wir haben Videos gemacht." Sie habe noch nicht gewusst, was das alles sei.