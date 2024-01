Fehlgeburt: Drama um "GNTM"-Star

Fiona Erdmann teilt auf Instagram die traurige Nachricht mit ihren Fans

2007 belegte Fiona Erdmann bei Heidis Suche nach "Germany's Next Topmodel" den vierten Platz. Heute arbeitet sie als Model und Influencerin, lebt mit ihrem Ehemann in Dubai und ist vor allem für ihre kleine Familie da. Doch nun musste sie erneut einen Rückschlag einstecken. Wie Erdmann auf Instagram verrät, habe sie zum zweiten Mal eine Fehlgeburt erlitten. In einem Posting teilt sie mehrere Fotos: Erst Schnappschüsse von dem Moment, als sie erfuhr, dass sie schwanger war und der glücklichen Zeit, als das Baby heranwuchs. Dann folgen jedoch traurige Worte.

Erdmann nennt Baby "Engel im Himmel"

„Schweren Herzens muss ich euch mitteilen, dass sich unter meinem Herzen ein kleines Baby befindet, aber das Mäuschen nicht stark genug war. Wir haben zum zweiten Mal ein Baby verloren und somit einen weiteren Engel im Himmel. Diese beiden Engel passen auf unsere Erdenkinder auf und bleiben unvergessen.“ Es sei so schwierig gewesen, die Glückwünsche zu Baby Nummer drei zu bekommen, dass sie nun beschlossen habe, darüber zu sprechen. Gemeinsam mit Ehemann Mohammed hat sie die beiden Kinder Lo und Neyla May. Bereits 2021 verlor Fiona ein Kind.

Diesmal sei es noch schwieriger gewesen, da die Schwangerschaft schon weit fortgeschritten war. "Wir konnten unser Baby ganz genau erkennen und durften uns trotzdem nicht freuen. Ein Stich in Herz. Vor allem, nachdem wir diese schmerzliche Erfahrung bereits einmal zuvor machen mussten.“ Man blicke dennoch positiv in die Zukunft: "Wir werden unser Glück erhalten und wir werden es dann bekommen, wenn das Universum sagt: Genau jetzt ist der richtige Zeitpunkt", schreibt Fiona.