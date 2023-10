Heidi Klum: Mit diesen Horror-Fotos startete ihre Weltkarriere

Ob sie sich für diese Aufnahmen selber ein Bild geben würde?

Heidis Mama Erna hat ihrer Tochter eine Kiste mit Bildern gebracht, die sie im Keller gefunden hat.

Modelwettbewerb

Darauf ist Heidi als Teenager zu sehen - auf Polaroids posiert sie für die Einreichung für ihren ersten Modelwettbewerb. Die Fotos sind - aus heutiger Sicht - sehr lustig anzusehen. Klums Gesicht ist fast immer gleich vom Blick her; ein No-Go, wenn es um ihre GNTM-Girls geht. Mal steht sie, mal sitzt sie auf einem Sessel oder am Boden. Zu verschiedenen Badeanzügen trägt sie eine haufarbige Strumpfhose, die langen Haare sind offen.

Lustig: Das Kabel

Unfreiwilliger Star auf manchen Schnappschüssen: Das in der Wand steckende Kabel, dass den Blick von Heidi ablenkt. Was für eine nette Erinnerung an die nicht ganz perfekten ersten Schritte des mittlerweile sehr erfolgreichen Models.