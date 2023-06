Heidi und Tom sind romantisch in Venedig unterwegs - haben sie ein süßes Geheimnis?

Pasta oder Baby , wer weiß das schon so genau? Auch Frauen haben ein Recht auf einen gewölbten Bauch nach einem guten Essen. Doch bei den Promi-Damen fällt der Blick meist besonders intensiv aus, wenn das Baucherl nicht straff und klein ist.

Urlaub in Venedig

So ist das nun auch bei Heidi Klum . Ist die 50-Jährige Unternehmerin etwa schwanger? Ein Detail heizt dieses süße Gerücht besonders an: Ehemann Tom Kaulitz. Dieser wurde jüngst beim Urlaub in Venedig dabei gesehen, als er Heidis Bauch tätschelte, hielt und ganz versonnen betrachtete. Bekommen die beiden ein Klümchen? Oder hatte die Blondine vielleicht ein bisschen Bauchweh und das Streicheln war eine liebevolle Geste ihres Liebsten?

Video in Outfit

Im Video, das sie auf Instagram postete trägt sie dasselbe Outfit, wie an dem Tag, als Tom Kontakt zu ihrem Bauch aufnahm, erkennen Sie mehr? Wir erkennen jedenfalls ein glückliche Heidi, die übrigens vier Kinder hat: Leni (19), Henry (17), Johan (16) und Lou (13). Ob da noch eines kommt? Heidi wollte das in Interviews der vergangegen Zeit nicht ausschließen.