Wiener GNTM-Elsa: Peinliche Schimpfattacke gegen Anya: 'Du Mobbing-Opferin!'

Wienerin Elsa hat sich bei 'Germany's Next Topmodel' schon einiges geleistet.

Wienerin Elsa ist bei Heidi Klums Castingshow schon einige Male negativ aufgefallen. Da war der Skandal mit dem Pelz - sie trägt gerne echtes Tier hat aber keine Ahnung, wie brutal die Verarbeitung ist. Daraufhin gab es einen Shitstorm nach dem anderen auf ihren Soziale Profilen.

Elsa haut raus

Auch ihre Art im Umgang mit den anderen Kandidatinnen ist mehr als grenzwertig. Immer wieder wird Elsa laut und ausfällig. In Episode fünf bekam nun Außenseiterin Anya die ganze Wucht von Elsas Unmut ab. Obwohl Anya als schwierig gilt, fragen sich viele: Ist es nötig sie so runterzuputzen, dass sie anschließend heulen muss?

Schimpfattacke

Ausgangspunkt des Streits war die neue Frisur von Anya: Elsa und Lara, die zwei Österreicherinnen sprachen über das Umstyling und dass die Mädchen mit kurzem Haar wie Jungs aussehen würden. Besonders eine findet das, so Lara. Elsa bekräftigt. Und Anya: die sitzt gegenüber und findet es nicht lustig, dass, wie sie meint, über sie gesprochen werde. Daraufhin sagt sie zu den anderen: "Elsa ist fake!" Und die... explodiert und wirft Anya brüllend an den Kopf: "Du brauchst nicht den Mund aufreißen!", "Komm mal ein bisschen runter!", "Wenn es dir nicht passt was ich sage, dann kannst du gleich wo anders hingehen!", "Es ist mir egal, ob du dich jetzt Sch***** fühlst oder nicht!", "Du bist eine Schauspielerin!, "Sie will als unschuldiges Mobbing-Opferin (sic) dastehen".

Fans: Das ist unterste Schublade

Auf Instagram gibt es viel Zuspruch für Anya; sie hat einige Fans, die ihr den Rücken stärken. Viele Zuseherinnen finden die Episode mit Elsa einfach nur "unterste Schublade" und stellen sich auf die Seite der nun kurzhaarigen Teilnehmerin. Viele sind sich einig: Kritik kann auch ohne Schreierei und extreme Worte kommuniziert werden...

