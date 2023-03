'Germany's Next Topmodel': Heidi und ihr Umstyling - eine Tragödie in mehreren Akten!

„Direkt zack und die Hälfte meiner Haare war ab“ – Beim Umstyling in der fünften Folge von „Germany’s Next Topmodel – by Heidi Klum“ erwarten die Topmodel-Anwärterinnen radikale Veränderungen. Die Models befinden sich in den besten Händen: Die Stylist:innen sind international bekannt und haben schon mit Hollywood-Größen wie Madonna, Beyoncé, Miley Cyrus und Khloé Kardashian zusammengearbeitet.

Auch Heid lässt sich stylen

„Natürlich sind wir heute nur von den besten Spezialisten umgeben. Alle Models sind in super-guten Händen. Diesen Menschen vertraue ich auch selbst meine Haare an.“ Die Nachwuchs-Models bangen und darunter auch die beiden Österreicherinnen Elsa (18, Baden) und Lara (19, Aschbach). Wer von ihnen muss sich von ihrer Haarpracht trennen? Wer bekommt einen komplett neuen Haarschnitt? Doch damit nicht genug: Die Model-Chefin ist immer für eine Überraschung gut. Nach 17 Staffeln lässt sie sich zum ersten Mal selbst die Haare beim großen Umstyling verändern.

Wer rockt neuen Look?

Ihre neuen Looks präsentieren die Nachwuchs-Models am Entscheidungstag vor Heidi Klum und Gastjurorin Alessandra Ambrosio. Der Catwalk steht unter dem Motto „Umstyling“: Sechs Models sitzen nebeneinander in Friseurstühlen am Anfang des Catwalks. Trockenhauben und Zeitungen bedecken ihre Gesichter. Sobald der Scheinwerfer-Spot auf eine der Kandidatinnen gerichtet ist, heißt es für sie: Showtime! Das Model legt die Zeitung weg, nimmt die Haube vom Kopf, steht auf und beginnt ihren Walk. Wer rockt seinen neuen Look und wer läuft direkt nach Hause?

„Germany’s Next Topmodel – by Heidi Klum” am 16. März um 20:15 Uhr auf ZAPPN & ProSieben Austria