Mausi Lugner genießt Luxus-Reha auf Teneriffa – im Bikini!

Die Ex-Frau von Baumeister Richard Lugner genießt die Sonneninsel und nutzt die Zeit auch gleich, um an ihrer Gesundheit zu arbeiten.

Es gibt Momente, da denkt man: Wer sich so unerschrocken ins Wasser wagt, muss schon ein bisschen Abenteuer im Blut haben. Für Christina „Mausi“ Lugner endete ein solches Abenteuer im September 2025 allerdings etwas schmerzlich: Beim Schwimmen – und zwar ausgerechnet mit Flossen – zog sie sich eine Fraktur im Bein zu. Die Verletzung war so hartnäckig, dass Mausi ihren Gehschuh erst im Dezember wieder ablegen konnte. Seitdem achtet sie mit wachem Auge darauf, dass sich der Vorfall nicht wiederholt.

Mehr lesen:

Und so hat es die Society-Lady nun auf die sonnige Kanareninsel Teneriffa verschlagen, wo sie von der Terrasse ihrer Villa aus glänzende Urlaubsgrüße verschickt. Die Palmen wiegen sich im Wind, die Sonne taucht alles in Gold – und Mausi mittendrin, entspannt, lachend und offenbar rundum zufrieden.

Traumdestination

Im Gespräch mit oe24 gibt sie einen Einblick in ihre Tage auf der Insel des ewigen Frühlings: „Ich treffe Freunde und schwimme – diesmal ohne Flossen“, erzählt sie schmunzelnd. Die Schwimmeinheiten dienen dabei nicht nur der Fitness, sondern gleichzeitig als luxuriöse Reha für ihren Fuß. Wer könnte es ihr verdenken, wenn die Physiotherapie dabei mit Meerblick, sanftem Wellengang und einer Portion Sonnenschein ein ganzes Stück angenehmer ausfällt als zu Hause?

Mausi Lugner © privat

"Austern ohne Ende"

Doch Mausi weiß das Leben nicht nur sportlich zu genießen. Auch kulinarisch gönnt sie sich auf der Insel der Genüsse einiges: „Hier gibt es Austern ohne Ende und man kann einfach nur genießen“, schwärmt die Entertainerin, während sie nebenbei wieder einmal ihren perfekt trainierten Körper im Bikini präsentiert. Ein Anblick, der nicht nur die Follower auf Instagram entzückt.

Zwischen Sonne, Meer und kulinarischem Luxus scheint Christina Lugner endgültig den Alltag vergessen zu haben. Die Lektion aus dem vergangenen Herbst – vorsichtig sein, wenn man mit Flossen ins Wasser geht – hat sie offenbar verinnerlicht. Und so verbringt Mausi ihre Tage zwischen Freundschaft, Fitness und einem Hauch von Extravaganz.