Logen-Duell am Opernball: Adi Weiss vs. Lugner – wer triumphiert?

Erste Spekulationen über die Stargäste des "Style Up Your"-Life Herausgebers und des Lugner-Clans.

Am 12. Februar heißt es in der Wiener Staatsoper erneut „Alles Walzer“. Seit dem Tod von Richard Lugner (†91) ist der Opernball jedoch nicht nur glanzvoller Höhepunkt der Ballsaison, sondern auch Schauplatz eines neuen, inoffiziellen Wettstreits: Prominente Logenbesitzer ringen um die Rolle des neuen Platzhirschs am Ball der Bälle.

Im Vorjahr setzte vor allem Swarovski starke Akzente. Mit Model Candice Swanepoel, „Gossip Girl“-Star Ed Westwick und Heidi Klums Tochter war die Loge prominent besetzt und medial kaum zu übersehen. Die traditionsreiche Lugner-Loge blieb hingegen hinter den Erwartungen zurück. Der Auftritt des hierzulande weitgehend unbekannten Street-Art-Künstlers Alec Monopoly sorgte zwar für Gesprächsstoff, konnte jedoch nicht an die Strahlkraft früherer Stargäste anknüpfen.

Die Loge der schönen Frauen

Einer stach jedoch deutlich hervor: Adi Weiss. Der Society-Experte und Herausgeber von „Style Up Your Life“ zog gemeinsam mit seinem Partner Michael Lameraner sowie Immobilienunternehmer Michael Schmidt ein wahres Staraufgebot an. Auf dem Parkett mischten sich Models wie Franziska Knuppe, Amira Aly (vormals Pocher), Schauspielerin Nina Proll, Bruce Darnell und zahlreiche weitere prominente Gäste – kaum eine Loge erregte mehr Aufmerksamkeit.

Auch heuer richtet sich der Blick gespannt auf die Frage, wer das inoffizielle Duell um Glanz und Glamour für sich entscheiden wird. Besonders bei Adi Weiss zeichnet sich bereits ein erster Fixpunkt ab: Mit großer Wahrscheinlichkeit wird Nadine Mirada heuer mit dabei sein. Das oberösterreichische Model ist eng mit den beiden Medienunternehmern befreundet und gilt als gesetzt. Damit hätten Adi und Michi bereits einen der prominentesten heimischen Exporte an ihrer Seite. Darüber hinaus sollen auch mehrere internationale Namen zugesagt haben – Details dazu will man allerdings erst in der kommenden Woche per Aussendung bekannt geben.

Währenddessen bleibt auch die Lugner-Loge im Fokus der Öffentlichkeit. Fans fragen sich, wen Jacqueline Lugner heuer präsentieren wird. Gelingt es ihr, endgültig in die großen Fußstapfen ihres Vaters zu treten und diesmal einen echten Hollywood-Star in die Loge zu holen? Die Antwort darauf dürfte einer der spannendsten Momente des diesjährigen Opernballs werden.