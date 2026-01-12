Neue Liebe? Jetzt spricht krebskranke Patrice Aminati Klartext!

Im September 2025 zogen Patrice und Daniel Aminati den Schlussstrich unter ihre Vorzeigeehe. Viele denken, dass sie einen neuen Mann in ihrem Leben hat. Auch Daniel selbst habe sie danach gefragt. Auf Instagram überrascht sie mit ehrlichen Worten dazu.

Nach ihrer schmerzhaften Trennung öffnet sich Patrice Aminati erstmals öffentlich – und räumt mit Gerüchten auf. In ihrer Instagram-Story äußert sich die 30-Jährige zu den Vorwürfen, die ihr seit dem Liebes-Aus mit Daniel Aminati, 52, entgegengebracht werden, und spricht auch über die Frage, ob bereits ein neuer Mann in ihrem Leben sei.

Mehr lesen:

Am 23. September 2025 zog Patrice Aminati den Schlussstrich und trennte sich von dem „taff“-Moderator, was sie erst Mitte Dezember öffentlich machte. Wie sie erklärt, sei die Beziehung unter anderem „am Alltag gescheitert“. Unterschiedliche Lebensvorstellungen und trotz jahrelanger professioneller Hilfe durch Mediatoren und Psychologen nicht überbrückbare Differenzen in Sprache, Tagesabläufen und gemeinsamen Traditionen hätten die Partnerschaft belastet. Hinzu kommt die persönliche Herausforderung: Seit Jahren kämpft Patrice gegen ihre Krebserkrankung, was den Alltag zusätzlich erschwert.

Kritik auf Instagram

In ihrer Instagram-Story bedankte sich Patrice Aminati bei ihrer Community: „Ich bin positiv überrascht, wie viele substanziierte und reflektierte Kommentare und Nachrichten ihr mir geschrieben habt.“ Die Anteilnahme nach dem schmerzhaften Liebes-Aus habe ihr viel bedeutet. Gleichzeitig nahm sie sich auch die kritischen Stimmen vor – allen voran das hartnäckige Gerücht um einen neuen Partner.

Auf die direkte Frage „Hast du einen Neuen?“ reagierte sie mit klaren Worten: „Auch mein ehemaliger Partner hat mir diese Frage gestellt: 'Hast du einen Neuen?' Meine Antwort: 'Meinst du meine behandelnde Ärztin, die ich fast täglich aufsuchen muss?'“ In ihrem Leben gebe es derzeit „viele Baustellen“, insbesondere „mein Körper und meine Gesundheit. Die fordern meine ganze Kraft.“ Mit dieser offenen Stellungnahme nimmt sie nicht nur den Kritikern, sondern auch ihrem Ex-Partner den Wind aus den Segeln. Für eine neue Liebe sei momentan schlicht keine Zeit.

Patrice Aminati beantwortet die Fragen ihrer Fans und äußert sich zu Gerüchten rund um einen neuen Mann. © Instagram

Fans sind fassungslos

Die Trennung hinterlässt bei vielen Fans einen Eindruck von Enttäuschung. Patrice und Daniel Aminati hatten jahrelang einen harmonischen Eindruck vermittelt und schienen als Team gemeinsam gegen die Krankheit zu kämpfen. Doch nur die beiden wissen, was sich hinter verschlossenen Türen abspielte.

Patrice Aminati reflektiert: „Auch ich bin traurig – was mit Hoffnung auf die 'Ewigkeit' begann, ist gescheitert. Ich habe so sehr geliebt, dass ich glaubte, die Liebe würde eine Brücke zwischen den Unterschieden schlagen können. Liebe vermag vieles, aber nicht alles.“