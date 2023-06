Amore in Bella Italia - Klum und Kaulitz genießen ihren Trip nach Venedig!

Das diesjährige Finale von GNTM , Heidis Modelshow, war recht holprig. Zuerst wetterte Heidis Vater Günther gegen die Special-Show, dann sagte eines der Models ab, das backstage moderieren sollte. Und nach dem Finale wiederum plauderte Hollywood-Star Jennifer Lawrence aus, wie peinlich sie das Zusammentreffen mit Heidi Klum fand.

Dreharbeiten zu Serie in Österreich

Nun gönnt sich Heidi eine Auszeit! Zuerst kam sie nach Österreich , wo sie mit ihrer Familie die Bergwelt genoss und eine kleine Rolle in der Serie "Die Bergretter" übernahm. In einer Aussendung der Produktion hieß es: "Der Weltstar postete neben Bildern vom Set auch eine Vielzahl von verschiedenen Aktivitäten, die sie mit ihrer Familie bei ihrem Aufenthalt erlebte. Vom Kuhmelken im Stall, über heimische Hausmannskost mit Schweinsbraten, Sauerkraut und Knödel und einem Besuch der Treppe ins Nichts am Dachstein verbrachte das deutsche Model einen vielseitigen Urlaub in der Region Schladming-Dachstein." Doch, in welcher Rolle wird Klum zu sehen sein? Das ist noch streng geheim!

Küsse auf der Rialtobrücke

Was Klum weniger geheim hält: Wie heiß sie ihren Mann Tom findet... Immer wieder zeigen sich die beiden, als wären sie noch immer ganz frisch verliebt. Sie busseln, kuscheln und schmusen auf Instagram. Nun sind die beiden in der romantischen Lagunenstadt Venedig unterwegs. Dort zeigen sie ihre Zuneigung ganz offen, als sie auf einem der Wahrzeichen der Stadt posen: Küsse auf der Rialtobrücke! Der Besuch dieser Brücke ist für jeden Venedig-Besucher ein Muss - wenn er auf Massen-Tourismus steht. Sonst empfiehlt es sich, die kleinen, abgelegenen Wege der Stadt zu beschreiten...