Heidi Klum und ihr Tom Kaulitz haben ihre geliebten Hunde verloren.

Große Trauer im Hause Klum/Kaulitz ! In nur wenigen Wochen sind die Hunde der Familie gestorben - es waren drei! Anton, der Irische Wolfshund von Heidi, war nun der letzte. Davor starb bereits Capper, Rasse Deutsch-Kurzhaar und Stitch, die Bulldogge von Toms Zwillingsbruder Bill.

Trauer

Die traurigen Details verriet das Paar nun in einem Podcast und gab offen zu, wie schwer der Verlust für sie sei. Tom Kaulitz führt aus: "Ich habe keine Tränen mehr über. Ich kann es nicht begreifen."

"Können es nicht begreifen"

Bill Kaulitz erklärt: "Das mit Anton haben wir noch keinem erzählt. weil wir es gar nicht begreifen konnten. Wir haben unser ganzes Rudel, unsere allerliebsten, süßen, kleinen Babys, innerhalb von zwei Wochen alle verloren!" Tragisch: Anton und Stitch waren erst vier Jahre alt. Sie alle hätten noch nie so viel geweint.

Das Paar mit Anton

Auch die Umstände dürften belastend sein, wie aus der Aussage des Klum-Kaulitz-Clans hervorgeht: "Ein Freund von mir hat gesagt, dass es so traurig ist, dass ihr darüber nachdenken müsst, dass es jemanden gibt, der euch so schaden will, dass er eure Tiere umbringt. Ist da vielleicht ein Irrer draußen? Diesen Sachen gehen wir auf den Grund!"