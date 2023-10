ACHTUNG, diese Bilder sind nichts für schwache Nerven!

Fast hätte man glauben können, das ist schon ein Halloween-Streich von Unternehmerin Heidi Klum ! Doch die ist bis zum großen Grusel-Spektakel noch gut beschäftigt mit ihrer Jury-Tätigkeit bei "America's Got Talent". So auch auch an diesem Wochenende.

Arbeitsunfall?

Fröhlich schwebte sie mit einem Kaffee ins Studio, doch schon in der nächsten Story sah man, dass sie sich verletzt hat. Klum meint in dem kurzen Clip , sie habe gedacht, es sei nicht so schlimm. Doch tatsächlich, die blutende Wunde am Schienbein muss nicht nur gut desinfiziert werden, sondern auch geklebt!

Wunde wird geklebt

Narbe wird bleiben

Und das verlangt der Modelmama einiges ab. Die Prozedur dürfte nicht ganz angenehm sein. Sie versucht sich dann damit zu trösten, dass sie so wenigsten keine Narbe bekomme: "Stimmt?" fragt sie den Arzt. Doch der muss ihr leider kundtun, dass es sehr wohl eine Narbe geben werde... Allerdings hoffentlich nur ein Strich und keine wulstige Hautansammlung.

Bald Halloween

Den Rest des Tages verbrachte Klum dann im Bett mit ihrem Ehemann Tom. Hoffentlich ist sie zu ihrer großen Halloween-Sause wieder ganz fit! Wie genau es zu der Verwundung kam, ist nicht bekannt.