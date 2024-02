Megalippen, Bob-Frisur: AUTSCH! Was ist mit Heidi Klum passiert?

Die Modelmama zeigt sich im kompletten neuen Look.

Ist denn etwa schon Zeit fürs Umstyling in ihrer Show "Germany's Next Topmodel" und macht Heidi Klum dieses Jahr einfach mit? Auf Insta zeit sich die Unternehmerin nämlich im radikal neuen Look.

Fragerunde

Prallste Lippen, straffes Gesicht und dazu ein kecker blonder Bob . Die Modelmama sieht deutlich verändert aus. Was aussieht, als wäre sie beim Friseur und beim Beauty-Doc gewesen, ist allerdings nur ein Versuch. Denn Klum spielt auf Insta gerne Fragerund. Dabei dürfen die Fans Fragen an sie posten, und sie antwortet. Klum hat dabei oft viel Spaß, kommt den Wünschen der Fans gerne nach.

© Instagram

Filter-Alarm

Und als jemand sie auffordert, die Haare zu kürzen, bemüht sich Heidi dem nachzukommen. Der blonde Bob sieht sehr schick an ihr aus. Dank Filter gibts auch noch XXL-Lippen zur XXS-Frise.