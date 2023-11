Mama und Tochter Klum zeigen sich wieder in einem Dessous-Shooting.

Sie haben es schon wieder gemacht! Heidi und Leni Klum stehen zusammen vor der Kamera. Anlass sind die Werbeaufnahmen der italienischen Dessous-Firma Intimissimi. In den vergangenen Monaten posierten Mama und Tochter immer wieder gemeinsam in knapper Wäsche.

Singen zusammen

Nun führen sie die sexy Weihnachtsedition des Wäscheherstellers vor. Und, weil Heidi bekanntermaßen eine Schwäche fürs Singen hat, trällern die beiden auch noch ein Weihnachtslied.

Fiese Kommentare

In der Vergangenheit kam das Mama-Tochter-Duo als sexy Modelpärchen nicht immer gut an. Fans fanden es seltsam, dass eine Mutter mit ihrer Tochter in solch aufreizenden Posen zu sehen ist. Die Klum-Girls ließen sich freilich nicht irritieren, doch ach bei dieser Kampagne gab es Unkenrufe unter dem Posting: "Bisschen nuttig geworden" ist da zum Beispiel zu lesen oder: "schöne Frauen aber trotzdem fehlt mir irgendwas hier, oder stimmt hier etwas nicht" und: "ein Fotoshooting mit der Mama zu machen ist trotzdem seltsam."

Verschiedene Geschmäcker

Jedenfalls gab es auch einige nette Kommentare zu lesen. Denn wie immer gilt auch hier: Geschmäcker sind verschieden.