GNTM-Spoiler aufs Umstyling: Aua! Schnuckel Armin wird komplett rasiert

Das legendäre Umstyling steht an und Heidi verschandelt ihre Models wieder.

Es ist bei GNTM wieder soweit und das Umstyling aka die großer Verschandelung steht an.

Heidis Demütigung

Besieht man sich Heidi Klums Freude auf diese Episode, könnte man meinen, sie lebt nur dafür, ihre Models zu demütigen. Denn für viele der jungen Menschen ist das schneiden und stylen der Haare eine absolute Zerreißprobe.

Abschneiden!

Bereits in Folge drei hat sich Heidi schon darauf gefreut, Nachwuchsmodel Armin Rausch von seiner Matte zu befreien und tönte: "Ich will seine Haare abschneiden. Ich will sie komplett abschneiden!"

Genau das dürfte die Modelmama auch veranlasst haben, denn in einem Spoiler ist nun zu sehen: Armins Haare sind nur noch eine Stoppelfrisur mit leichtem grau-silber-Schimmer. Zu begutachten ist das neue Styling des 27-jährigen Feschaks just im Musikvideo von Kaleen, unserem desjährigen ESC-Star. Darin geht es auch mit ihm und anderen GNTM-Stars heiß her...