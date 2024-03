GNTM: ER ist draußen und keiner versteht warum

Fans sind über diesen Rauswurf entsetzt.

In der "Germanys Next Topmodel"-Sendung vom 7.3. griff Heidi Klum persönlich zur Kamera. Am Strand, besser gesagt in den Wellen, wurde ein einmaliges Foto-Shooting inszeniert.

Gruppen-Shooting

In Gruppen zu dritt und viert mussten die Nachwuchsmodels posieren. Dabei achtete Heidi ganz besonders darauf, wie jedes Model sich selbst präsentierte. Denn in einer Gruppe nicht unterzugehen, das sei schwierig. An ihrer Seite für die Entscheidungshilfe: Schauspielerin und Model Liz Hurley. Die beiden Frauen besprachen sich nach jeder Gruppe, wer top und wer flop war.

Zum Schluss stand dann fest: Gleich vier Models müssen die Show verlassen: Vanessa, Yanik, Tracy und Bao-Huy. Besonders wegen dem Rauswurf von letzterem sind viele Fans der Show total schockiert.

Sie schreiben

Bao-Huy hatte iwie 0 die Chance sich zu zeigen, er tut mir voll leid

Bei Bao-Huy verstehe ich's leider nicht

es hieß doch direkt nach dem shooting das bao huy die kritik super umgesetzt hat...versteh ich tbh gar nicht wieso er raus ist

NEEIIINNN Bao-Huy wieso als ich ihn im Wasser gesehen hab war ich echt hin und weg weil ich ihn soooo gut fand …

Bao- Huy versteh ich wirklich nicht. Love him sm

Auf Insta teilt er noch dieses Video