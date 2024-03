Die Designerin ist wieder bei GNTM dabei - das gefällt nicht allen.

Marina Hoermanseder ist in der laufenden Staffel von " Germany's Next Topmodel " wieder mit dabei, um die Models mit ihrern Designs auszustatten. Das gin aus der Vorschau auf die nächste Folge hervor.

Doch die Austro-Designerin ist nicht bei allen Fans der Castingshow beliebt. Im Gegenteil. Erste Kommentare schießen ganz gezielt gegen die 38-Jährige gebürtige Wienerin. Der Grund liegt in der Vergangenheit. In der 16. Staffel kam es zu einem Eklat um das gehörlose Model Maria. Bei einer Fashionshow fragte das Nachwuchsmodel die Designerin zu ihrer Kreation: "Muss das an der Brust so sein?"

Ausschluss

Hoermanseder , ganz beleidigt, entgegnete harsch: „Als Model muss man schon anziehen, was einem zugeteilt wird. Gefällt mir nicht, gibt’s nicht. Das ist schnell ein Ausschlusskriterium.“

Rauswurf

Maria: „Ich habe nur gefragt, weil es obenrum ein bisschen zu locker war und meine Brust zu sehen war.“ Mit dieser Aussage brachte sie das Fass zum Überlaufen: „Wir entscheiden, was du anziehst. Da ist es nicht an dir, das infrage zu stellen“, konterte Hoermans­eder. Für Maria war es als Konsequenz auch die letzte Show in der diesjährigen Staffel, denn Heidi schickte sie nach Hause.

Kommentare auf Insta

Diese Causa haben viele Fans noch nicht vergessen. Darum wird heftig auf Insta kommentiert.