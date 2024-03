Oliver Pocher äußert sich deutlich zu neuer Liebe

Im Gespräch mit Ex Sandy findet der Comedian klare Worte.

Gibt es überhaupt Themen, bei denen Comedian Oliver Pocher (46) ernst bleibt? Immerhin zieht er normalerwiese über alles und jeden her.

Im Podcast, den er mit seiner Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (40) gemeinsam produziert, scheint es fast so. Denn in der neuesten Folge von " Die Pochers! Frisch recycelt !" schlägt Olli sanftere, persönlichere Töne an.

Neue Liebe

Derzeit tourt der Comedian durch Deutschland, hat viele Auftritte in unterschiedlichen Städten. Das regt Sandy im Gespräch an, genauer nachzufragen, nachdem Olli tönt: "Der Osten ist heiß, der wills wissen." Wie sieht es denn aus, mit den Frauen, will sie wissen. Olli antwortet klar: "Ich fühle mich nicht bereit für eine neue Liebe" entgegnet er. Sandy: "Ist das wirklich so?" Und Oliver antwortet ganz sachlich: "Das ist wirklich so. Momentan muss ich das nicht haben. Auf gar keinen Fall. Ich habe genug damit zu tun, die alte Liebe aufzuarbeiten."

Seitenhiebe

Autsch! Ein Seitenhieb gegen Sandy, die schnell wieder eine neue Beziehung eingegangen ist und auch gegen Ex Amira...