Schwangere Designerin Marina Hoermanseder wird im Internet beschimpft.

Designerin Marina Hörmanseder schwelgt derzeit im Babyglück. Bald wird ihr Kind, eine Tochter geboren, derzeit ist Hoermanseder hochschwanger auf Instagram zu sehen. Jüngst präsentierte die Designerin noch ihren letzten Wurf: Eine Cooperation mit dem Wäschelabel "Palmers".

Marina Hoermanseder: Opfer von Hass im Netz

Doch nicht jedem gefällt das: Weder die Zusammenarbeit mit der Unterwäschefirma, noch der wachsende Babybauch. Und so hat sich eine Dame bemüßigt gefühlt, der Designerin ihre Gedanken dazu mitzuteilen. Sie schreibt: "Diese Bilder sind wirklich abstoßend und dieser Teils "minimalen" Unterwäsche echt unmöglich!"

© Instagram

Marina Hoermanseder: Babybauch als 'abstoßend' bezeichnet

Die Designerin lässt sich den Hate nicht gefallen, veröffentlicht in einer Insta-Story ihre Meinung und ein weiteres Bild das sie in jener bekrittelten Unterwäsche zeigt, gleich dazu: "Eine Hochschwangere abstoßend zu finden, ist hart am Limit." Sie sei aktuell bei einem Plus von 28 Kilo, was sich nicht immer toll anfühle aber das wichtigste sei, dass es ihrem kleinen Mädchen gut gehe. Zum Schluss bedankt sie sich noch für die vielen unterstützenden Nachrichten und die liebe Worte ihrer Follower.