Heidi Klum unten ohne: Unter dieses Kleid passt keine Unterhose!

Die Unternehmerin zeigt sich sehr sexy auf Instagram.

Unternehmerin, Moderatorin und Model Heidi Klum zeigt sich einmal mehr von ihrer sexy Seite!

Raffinierte Robe

Derzeit weilt sie in Paris, promotet eine Werbekampagne für das Kosmetik-Label L'Oreal. Und wie sie sich dafür gut in Szene setzt, zeigt sie auf Insta. Heidi trägt eine schlichtes, hochgeschlossenes schwarzes Kleid. Erst an der Seite, am Beinschlitz merkt man: Diese Robe ist äußerst raffiniert!

Keine Unterhose?

Denn das Kleid weißt einen sehr hohen Beinschlitz auf! Ob sich darunter eine Unterhose ausgeht - schaut nicht so aus! Mit dabei in Paris ist übrigens Ehemann Tom Kaulitz. Die beiden versuchen jede freie Minute miteinander zu verbringen.

Ob er darum auch immer dabei ist, wenn Klum sich ihren Kostümproben für Halloween widmet? Für dieses Event wird schon fleißig vorbereitet.