Bizarr! Klum räkelt sich nur in Dessous vor fremdem Mann

Mega-Dekolleté und ultraknapp: Heidi Klums Look sorgt bei GNTM-Finale für Kritik Heidi Klum bringt wieder Nachwuchs in die Model-Welt. Am Donnerstag kürte die Entertainerin erstmals einen Mann und eine Frau zu "Germany's Next Topmodel". Während das große Finale wieder für allerhand Gesprächsstoff sorgt, zieht vor allem der Look der Model-Mama alle Blicke auf sich.