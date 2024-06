GNTM: Diese zwei Kandidaten sind jetzt ein Paar

Das Finale von "Germany's Next Topmodel" am 13. Juni 2024 war voller Überraschungen.

Die größte Überraschung des Abends kam jedoch von zwei Kandidaten die ihre Beziehung erstmals öffentlich machten.

Heid kührt erstes Männemodel zum Gewinner

Zum ersten Mal in der Geschichte von "Germany’s Next Topmodel" kürte Heidi Klum am gestrigen Donnerstag sowohl eine Gewinnerin als auch einen Gewinner.

Beide Sieger erhalten jeweils 100.000 Euro und werden auf dem Cover der deutschen Ausgabe der Harper’s Bazaar zu sehen sein. Für jenes Magazin ist es das erste Männermodel jemals auf dem Cover.

Armin und Grace bestätigen ihre Liebe im GNTM-Finale

Doch die größte Überraschung des Abends war es nicht. Denn im Finale der beliebten TV-Show bestätigten Armin Rausch (27) und Grace Zakhour (25), dass sie ein Paar sind.

Als Heidi Klum (51) den Informatik-Studenten nach seinen persönlichen Highlights der diesjährigen Staffel fragte, wandte sich Armins Blick sofort zu Grace: "Mein absolut größtes Highlight steht mir gerade gegenüber." Die Reaktion des Publikums ließ nicht lange auf sich warten: Kreischende Fans und eine sichtlich berührte Heidi Klum waren von diesem Geständnis überwältigt.

Romantisches Geständnis vor laufender Kamera

Doch Armin ging noch einen Schritt weiter. Er zog Grace an seine Seite und stellte ihr vor laufender Kamera eine bedeutende Frage: "Wir sind in Los Angeles (USA) schon ein richtig tolles Team geworden. [...] Wir haben wirklich toll harmoniert und uns gut verstanden. Und ich bin ein bisschen nervös, weil ich habe mich bis jetzt nie getraut, die Frage zu stellen, aber Grace, ich wollte dich fragen: Willst du mit mir zusammen sein?" Ohne zu zögern, antwortete die aus Düsseldorf stammende Grace mit einem klaren "Ja", und Armin besiegelte das Liebes-Outing mit einem Kuss.

Heidi Klum freut sich für das Paar

Auch Heidi Klum konnte ihre Freude über das frisch gebackene Paar nicht verbergen: "Ihr seid einfach so süß!", rief sie begeistert aus. Die Beziehung der beiden GNTM-Kandidaten sorgte für einen unvergesslichen Moment im Finale und rührte sowohl die Zuschauer als auch die Jurorin zutiefst.