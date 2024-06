"Germany's next Topmodel"-Skandal: Finale ohne Favoriten?

Heidi Klum hat sich mit ihrer Auswahl keinen Gefallen getan.

Diese Staffel der beliebten Modelshow " Germany's next Topmodel " brachte nicht nur die Neuerung, dass erstmals auch Männer mit von der Partie waren sondern auch den einen oder anderen Aufreger.

Klum entscheidet alles

Besonders die Entscheidungen von " Modelmama " Heidi Klum wurden in dieser Staffel von den Fans heiß in den sozialen Netzwerken diskutiert. Denn, was sie entscheidet, das ist im "GNTM"-Universum Gesetz. Diese Staffel war sie ganz hingerissen von den Zwillingen Luka und Julian und ließ sie Folge um Folge weiterkommen.

Twins-Push

Obwohl beide durchgehend immer wieder sehr schlechte Leistungen brachten, nur selten wirklich glänzen konnten. Dafür mussten Favoriten wie Frieder oder Aldin die Show verlassen.

Unter diesem Posting häufen sich die Kritikpunkte

Wienerin lächelte zu viel

Auch das Aus für Wienerin Kadidja war für viele ein Schock. Deutsche Medien titelten sogar spöttisch, dass sie rausflog, weil sie alles richtig gemacht hat. Angeblich lächelte sie zu viel, das sei nicht gut für Highfashion.

Topfavorit weg

Mit dem deutschen Armin wurde auch ein Favorit aus der Show gekickt. Er galt von Anfang an als Topfavorit und machte meistens alles richtig. Nur ein Patzer bei einem Shooting und zack, das war das aus für den sympathischen Mann.

Sie sind im Finale

Wenn nun das Finale steigt am 13. Juni fragen sich viele: Sind überhaupt noch Favoriten und Favoritinnen dabei? Sie haben noch die Möglichkeit zu gewinnen: Fabienne (21, Solingen, NRW), Jermaine (20, Kassel, Hessen), Julian (24, Frankfurt am Main, Hessen), Lea (24, Düsseldorf, NRW), Linus (25, Berlin, Berlin), Luka (24, Frankfurt am Main, Hessen), Xenia (24, Hof, Bayern). Die Zwillinge werden übrigens seit einer Weile als eine Person (!) bewertet.